Igralka Anna Paquin na rdeči preprogi s sprehajalno palico

New York, 05. 04. 2024 08.55 | Posodobljeno pred 7 dnevi

Igralka Anna Paquin, ki je znana po vlogi v seriji Prava krvi, se je nedavno pojavila na rdeči preprogi premiere svojega novega filma A Bit Of Light, kjer so jo fotografirali s palico, s katero si je pomagala pri hoji. Družbo ji je delal njen mož in nekdanji soigralec iz omenjene serije Stephen Moyer. Zvezdnica se že od oktobra 2022 ni pojavila v javnosti.