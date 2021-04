AnnaLynne McCord: Igralski poklic mi je pomagal prepoznati psihično bolezen

Zvezdnica serije 90210 je priznala, da je pred kratkim izvedela za svojo diagnozo. Igralski poklic ji je pomagal pri tem, da je končno ugotovila, da ima težave ter si nato poiskala pomoč. Strokovnjaki so si bili enotni, igralka trpi za disociativno motnjo identitete, bolj znano kot multipla osebnost.

AnnaLynne McCordje svojo diagnozo javno razkrila med pogovorom z dr. Danielom Amenom, ob tem pa poudarila, da je o tej temi ni sram govoriti."Ničesar na moji poti se več ne sramujem. Tako sem prišla do točke, kjer lahko jasno govorim o mojih travmah in ostalih stvareh, ne glede na to, kako grozne so,"je dejala v uvodu.

icon-expand AnnaLynne McCord je iskreno spregovorila o svojih težavah s psihičnim zdravjem. FOTO: Profimedia

Igralki je bila diagnosticirana disociativna motnja identitete (krajše DID) ali laično multipla osebnost. V psihiatriji je to naziv za psihično obolenje, kjer je pri pacientu značilna prisotnost dveh ali več različnih identitet ali osebnostnih stanj. McCordova je za točno diagnozo svojega stanja izvedela pred kratkim, ob tem pa verjame, da so ji na poti k razjasnitvi točnega stanja pomagale njene številne televizijske vloge:"Ob tem mi je najbolj pomagala serija 90210(v njej je sodelovala pet let, op. a.),ob projektu Excision iz leta 2012 pa sem končno ugotovila, da je nekaj močno narobe."Takrat je uvidela, da ne more "izstopiti"iz vloge, ki jo je prevzela za potrebe snemanja. Vloga čudaške deklice je bila nekaj, kar je bilo blizu njenemu resničnemu karakterju. 33-letnica je nato ugotovila, da nato ni mogla več najti drugega lika, ki bi ga morala upodobiti na setu serije Beverly Hills, saj je ostala ujeta v Paulini, ki je po koncu snemanja filma"ostala z njo". Ob tem se spominja tudi, da je že pri trinajstih letih vedela za del sebe, ki ga je poimenovala "majhna Anna".

icon-expand Igralka se je pojavila tudi v seriji 90201, kjer je prevzela vlogo Naomi Clark. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je priznala, da je bila leta 2014, ko se je pri osemnajstih preselila v Los Angeles, tudi posiljena. Grozna izkušnja je na plano potegnila vse spomine na travmatično odraščanje in zlorabe, ki jih je trpela od staršev. Med eno od terapij EMDR (kratica za desenzitizacijo in ponovno predelavo z očesnim gibanjem, ki je terapevtska metoda, ta pa se uporablja pri delu s čustvenimi težavami, ki so posledica travmatskih izkušenj, op. a.) pa je izvedela tudi, da je bila v otroštvu spolno zlorabljena. "To se je dogajalo leta in leta, vse do mojega enajstega leta,"je priznala in s tem razkrila ozadje težav, ki jo pestijo danes.