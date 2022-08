Igralka Anne Heche utrpela hude opekline, njeno stanje je stabilno

Igralka Anne Heche je v petkovi prometni nesreči utrpela hude opekline, a ni v življenjski nevarnosti. Njen predstavnik za javnost je reviji People dejal: "Anne je trenutno v stabilnem stanju. Njena družina in prijatelji prosijo, da mislite nanjo in molite ter v teh težkih časih spoštujete njeno zasebnost."

Zvezdnica serije Six Days, Seven Nights je v Los Angelesu zletela s ceste in se zaletela v garažo stanovanjskega bloka, kjer so ji po poročanju TMZ-ja mimoidoči želeli pomagati izstopiti iz avtomobila, a se je Anne odpeljala naprej, nato pa treščila v hišo, pri čemer je njen mini cooper zagorel skupaj s stavbo. 53-letnico so odpeljali v bolnišnico, kjer je bila intubirana, viri pa so za tabloide kasneje povedali, da zdravniki menijo, da bo preživela.