Igralka Ashley Benson je zaročena z naftnim dedičem Brandonom Davisom

Igralka in vnuk naftnega mogotca Marvina Davisa naj bi se začela sestajati februarja, za revijo People pa je takrat nek vir blizu para povedal: "Imata veliko skupnih prijateljev, oba pa sta zelo zabavna in družabna človeka."

"Naša otroka se bosta poročila!" je komentirala njena prijateljica in filmska producentka Theresa Picciallo in dodala: "Ahley in Brandon, oba vaju imamo nepopisno, neskončno in za vedno radi. Čestitke našima najboljšima prijateljema."

Igralka se je pred zvezo z Davisom sestajala z raperjem G-Eazyjem, njuno burno razmerje pa se je končalo leta 2022. Pred tem je bila dve leti v zvezi z manekenko Caro Delevingne. Brandona so pred zvezo z Bensonovo romantično povezovali z igralko Mischo Barton, pred leti pa še z Drew Barrymore.

Čeprav sta se igralka in glasbeni manager v javnosti večkrat pojavila kot par, skupaj pa sta obiskala košarkarske tekme in se udeležila dvojnega zmenka z Emmo Roberts in Codyjem Johnom, pa je Ashley za Cosmopolitan UK razložila, da želi svoje ljubezensko življenje ohraniti čim bolj zasebno. "Tako je bolj sveto. Ti zasebni trenutki pripadajo meni in partnerju. Menim, da je najbolje, da nisi preveč izpostavljen, in lahko svoje razmerje tako lažje ohraniš," je dejala v intervjuju marca 2021.