Igralka Ashley Judd okreva po hudem padcu v deževnem gozdu Konga

Ameriška igralka, ki se je posvetila tudi okoljevarstvu, je v Kongu doživela hudo nesrečo. Ob padcu v deževnem gozdu je utrpela kar štirikratni zlom noge, po dolgem in mučnem reševanju pa je bila čez 55 ur na operacijski mizi. Dejala je, da čuti hvaležnost, saj bi se lahko scenarij zaključil mnogo drugače – z izgubo okončine.

Ashley Juddje imela nekaj sreče v nesreči. Oboževalcem je v pogovoru v živo, ki ga je na omrežju Instagram vodil kolumnist Nicholas Kristof, kar iz bolniške postelje razložila, kaj je prestajala v preteklih dneh. Javila se je iz bolnišnice v Južni Afriki ter spregovorila o nesreči, ki se je zgodila ob padcu čez podrto drevo. Novinar je kasneje sliko z mesta reševanja objavil tudi na svojem Twitterjevem profilu.

Nesrečni padec se je zgodil, medtem ko je z ekipo sledila pritlikavim šimpanzom, opicam, ki spadajo med ogrožene vrste. V temi se je spotaknila čez drevo, ki je ležalo na poti in si zlomila nogo na kar štirih mestih ter pri tem utrpela tudi nevrološke poškodbe.

Igralko so nato prisotni ročno prenesli ter s pomočjo motorjev prepeljali na cilj. Priznala je, da je med tem od bolečin grizla palico in"se drla kot divja žival", medtem ko ji je na trenutke zmanjkovalo zavesti. Med prevozom so ji bile v pomoč tudi biblijske vrstice, ponavljala je namreč 23. psalm.

Zvezdnica je kljub grozljivi izkušnji poudarila, da je bila v težki situaciji izjemno privilegirana, da je imela sploh možnost dostopati do medicinske pomoči, saj bi tamkajšnji domačini v enaki situaciji verjetno ostali brez primerne oskrbe, kar bi ob takšni poškodbi vodilo tudi do izgube noge in posledično do smrti.

icon-expand Ashley Judd se je predala okoljskemu aktivizmu. FOTO: Profimedia

"Razlika med prebivalcem Konga in mano je ta, da sem že po 55 urah od nesreče ležala na operacijski mizi v Južni Afriki,"je povedala in dodala, da v nekaterih kongovskih vaseh, kjer ni niti elektrike, nemogoče priti niti do osnovne medicinske oskrbe, prav tako pa ne niti do protibolečinskih sredstev. Svoje mnenje je izrazila tudi v ločeni objavi na Instagramu, kjer je zapisala: "Pritlikavi šimpanzi so pomembni. So pa pomembni tudi ljudje v tem starodavnem gozdu in ostali prebivalci Konga, ki potrebujejo humanitarno pomoč."