Igralka Aubrey Plaza po kapi nekaj časa ni mogla govoriti in je bila paralizirana

Aubrey Plaza je v nedavnem intervjuju v oddaji The Howard Stern Show opisala občutke, ki jih je doživljala po nenadni kapi, ki jo je doživela, ko je bila stara 20 let. Zvezdnica filma 'Kako najti zmenek za poroko' je dejala, da je bila po kapi, ki jo je zadela sredi stavka, nekaj časa paralizirana, prav tako pa ni mogla niti govoriti.

"Najbolj nora stvar in hkrati najbolj odbita pa je bila ta, da se je to zgodilo, ko sem govorila in bila sredi stavka," je povedala in dodala, da je šele prišla na kosilo k prijateljem v newyorško četrt Queens. "Vstopila sem v njihovo stanovanje in si še niti nisem slekla jakne, ko se je zgodilo," je nadaljevala in priznala, da je bila za nekaj minut popolnoma paralizirana: "Za kratek čas sem izgubila motorične sposobnosti, najbolj čudaška stvar pa je bila, da nisem več znala govoriti."

Igralka, ki je znana po svojem sarkastičnem humorju, je razkrila, da so njeni prijatelji najprej mislili, da gre za eno njenih potegavščin na njihov račun. "Po nekaj minutah so me začeli spraševati, ali naj pokličejo na pomoč reševalce. Bila sem dovolj prisebna, da sem lahko prikimala, saj sem vedela, da je z menoj zares nekaj zelo narobe, a nisem vedela, kaj se dogaja, saj nisem mogla govoriti," je opisovala.