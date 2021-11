Igralka Blake Lively: Pomembno je, da me hčerke vidijo delati

Blake Lively se zelo dobro zaveda starševskih obveznosti, a si hkrati prizadeva, da bi svoje tri odraščajoče hčerke naučila razumeti, da je pomembno, da imajo lastno identiteto. Zvezdnica, ki sicer uživa v vlogi matere, je za revijo People povedala, da si želi hčerkam pokazati, da lahko postanejo kar koli si želijo in so ob tem še vedno tudi matere.

Čeprav so hčerke Blake Lively in Ryana Reynoldsa še zelo mlade, James jih šteje šest, Inez pet, Betty pa je stara šele dve leti, njihova mati že razmišlja o njihovi prihodnosti. "Želim si biti čim bolj prisotna mati in želim si, da moje hčerke občutijo mojo navzočnost v njihovih življenjih. Hkrati mislim, da jim kot dobra mati moram pokazati, da ženska lahko ima svoje življenje in svojo strast. Da se lahko poistoveti še s čim drugim, kot samo s tem, da je mati," je dejala zvezdnica.

"Biti mati je nekaj čudovitega in samozadostnega in vem, da obstajajo tudi ženske, ki nimajo možnosti ob materinstvu ustvarjati še lastne kariere. Možnost, da lahko ustvarjaš lastno identiteto se mi zdi zelo pomembna. Naučiti jih želim, da lahko postanejo kar si želijo in imajo ob tem odprte vse možnosti. To je zame zelo pomembno," je še razkrila.

"Pomembno se mi zdi, da me vidijo delati. Veliko krat jih peljem s sabo in zelo dobro se mi zdi, da jih ne skrivam pod svojim krilom," je povedala in v smehu dodala: "Povsod gredo z menoj. To je zelo neprimerno, ampak imam srečo, da imam službo, kjer si to lahko privoščim."