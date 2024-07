Igralka Blythe Danner dobrodelni dogodek zapustila v rešilcu

New York, 16. 07. 2024 16.16 | Posodobljeno pred 46 minutami

Igralko Blythe Danner so morali zaradi slabega počutja z dobrodelne prireditve odpeljati z reševalnim vozilom. Življenje 81-letnice ni bilo ogroženo, je po prireditvi v Hamptonsu za People povedal vir, ki je bil prisoten, a so se preventivno odločili, da zvezdnico filma Talisman kljub temu pregledajo še v bolnišnici.

Igralka Blythe Danner, sicer mati Gwyneth Paltrow, je morala nedavno dobrodelno prireditev v Hamptonsu zapustiti v reševalnem vozilu. 81-letnica se je slabo počutila, zato so poklicali zdravstveno pomoč. Z zvezdnico filmov Njegovi tastari in Njeni tastari je vse v redu in se že počuti bolje, pa je potrdila tudi njena zvezdniška hči.

Blythe Danner se že počuti v redu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bilo je na začetku dogodka, ona pa je sedela na enem od stolov, da so ji izmerili pritisk in srčni utrip. Ni bilo videti hudo, a so jo vseeno odpeljali v bolnišnico," je povedal vir, tiskovni predstavnik Gwyneth Paltrow pa je v izjavi za People zagotovil, da je z 81-letno zvezdničino mamo vse v redu. Da je temu res tako, je nakazovalo tudi Gwynethino dobro razpoloženje naslednjega dne, ko se je nasmejana udeležila zasebnega plesnega nastopa prijateljice Kate Hudson. Kot je znano, sta mati in hči zelo povezani, Dannerjeva pa je leta 2018 dobila diagnozo redke oblike raka, za katero je leta 2022 dejala: "Je potuhla bolezen, ampak zdaj sem v redu. Srečo imam, da sem živa."

Blythe Danner s hčerko Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica filma Princ teme je zbolela za enako obliko raka, kot jo je imel njen pokojni mož Bruce Paltrow. Ta je umrl leta 2002, star 58 let. "Rak se vsakega dotakne na nek način, a je nenavadno, da par zboli za isto obliko te bolezni," je dejala in dodala, da je ob diagnozi pogledala proti nebu in vprašala: "Bruce, si osamljen tam zgoraj?" Leta 2022 je o materini bolezni spregovorila tudi zvezdnica filma Zaljubljeni Shakespeare in dejala, da je njena mama ena najmočnejših oseb, kar jih pozna. Dannerjeva je prestala tri operacije, zdravljenje s kemoterapijo in obsevanjem. "Če bom morala kdaj prestati kaj takšnega, upam, da bom takšna kot ona. Skozi vse je šla s toliko miline. Presenečena sem bila, da je lahko bila tako močna," je povedala.