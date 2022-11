Igralka Blythe Danner zbolela za enako vrsto raka, zaradi katere je umrl njen mož

Igralka je od prejema diagnoze prestala že dve operaciji, več let pa je preizkušala tudi zdravljenje z alternativno medicino. Leta 2020 je imela še tretjo operacijo. Opravil jo je dr. Mark DeLacure , ki mu je uspelo odstraniti rakavo tkivo. "Skozi vse to je šla s tolikšno milino, navdušena sem bila nad tem, kako močna je bila," je povedala Gwyneth.

Njena uradna diagnoza je adenoidno cistični karcinom, redka vrsta raka ustne votline, ki se pogosto razvije v žlezah slinavk. "Diagnozo sem dolgo časa skrivala pred svojima otrokoma. Želela sem si še naprej biti njuna mama in nisem hotela, da ju skrbi zame," je dejala. Ko ji je mati vendarle razkrila, da je zbolela, je bila Gwyneth zelo šokirana: "Bilo je grozljivo in še toliko bolj strašno, ker je bilo tako podobno situaciji z očetom."

"Rak se je že vsakega dotaknil na nek način, a je res nenavadno, da par dobi enako diagnozo," je povedala mati 50-letne igralke Gwyneth Paltrow in režiserja Jaka Paltrowa . Diagnozo je prejela marca 2018: "Spomnim se, da sem pogledala proti nebu in vprašala Bruca, ali je osamljen tam zgoraj. To je zahrbtna bolezen, a se počutim v redu. Srečo imam, da sem živa. "

Njeno zdravljenje je vključevalo tudi obsevanja in kemoterapije, 79-letnica pa je pristavila: "Nisem se bala, saj me ni strah smrti." Dodala je, da se je njen pogled na smrt zelo spremenil po tem, ko je umrl njen mož, s katerim sta bila poročena 33 let: "Take izgube nikoli ne preboliš. Bruce je bil srce naše družine, življenje pa je veliko bolj pusto brez njega. Žalovanje je cena, ki jo plačamo za ljubezen."

V teh dneh se je igralka obdala z družino in dodala, da je nič ne osreči bolj kot njena otroka in štirje vnuki. Zvezdnica je dejavna tudi v dobrodelni organizaciji, ki osvešča o raku ustne votline. To diagnozo vsako leto dobi približno 54.000 Američanov.