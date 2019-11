Igralka Brie Larson v džungli z Bearom Gryllsom

Ameriška igralka in filmska ustvarjalka Brie Larson je s svojimi dosedanjimi filmskimi vlogami dokazala, da je kos marsikateremu izzivu. Videli smo jo v vlogi Stotnice Marvel, prebila se je skozi Kong: Otok lobanj, ukrotiti pa je ni mogla niti Soba. Zdaj se je lotila novega izziva in sicer preživetja v divjini s pustolovcem Bearom Gryllsom v osrčju džungle oddaljenega otoka v Panamskem zalivu.

Larsonovi se je pri plezanju v čoln nekoliko zataknilo, saj je sprva izgubila ravnotežje in padla. Kljub temu, da so ji vloge močnih junakinj sicer pisane na kožo, svojega strahu pred prežečimi krokodili tokrat ni skrivala. 45-letni Bear Grylls, ki se profesionalno ukvarja s predstavljanjem preživetja v številnih odročnih in nevarnih krajih, ji je v tem primeru predstavljal veliko oporo.V divjini z Bearom Gryllsom si lahko ogledate to nedeljo ob 22.00 na Kanalu A.