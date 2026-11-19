Brittany Snow je po letu dni govoric potrdila, da sta s fotografom Hunterjem Morenom zaročena. Takrat je novico objavil tabloid Deuxmoi, ki je na video ujel pogovor med zvezdnico in njeno soigralko iz filma The Beast in Me, Claire Danes. "Povedala bom. Ja, zaročena sva," pa je sedaj vendarle razkrila 40-letna Snow.

Brittany Snow in Hunter Moreno sta zaročena. FOTO: Profimedia

"Tega nisem še potrdila do zdaj. Vse je v redu. Saj ni tako velika skrivnost. Koga v resnici to sploh zanima?" je dejala v oddaji Drew Barrymore. Ob tem je pohvalila zaročenca, za katerega je dejala, da je najboljši na svetu, in razkrila še, da sta postala par leta 2024. Istega leta so ju prvič skupaj opazili tudi v javnosti, ko so ju oktobra fotografi ujeli med poljubljanjem. Zvezo sta uradno potrdila šele marca 2026, zasebnost pa skrbno skrivata.