Igralka Brittany Snow sporočila, da sta se z možem razšla

Igralka Brittany Snow in nepremičninski agent Tyler Stanaland sta sporočila, da se po dveh letih zakonske sreče razhajata. Novico sta potrdila z izjavama na družbenem omrežju Instagram, kot poročajo viri blizu para, pa naj bi bil vzrok 33-letnikov nastop v resničnostnem šovu, kjer je pritegnil veliko pozornosti soudeleženk in javnosti.

"Po času in premisleku sva s Tylerjem sprejela težko odločitev, da se razideva. Odločitev sva sprejela z ljubeznijo in medsebojnim spoštovanjem, saj sva spoznala, da si morava oba vzeti nekaj časa in se prepričati, da vsak od naju živi polno in izpolnjujoče življenje," je zapisala 36-letna igralka. "To potovanje sva začela kot najboljša prijatelja, najino razmerje pa ostaja prioriteta ne samo za naju, temveč tudi za najinega kužka Charlieja," je še zapisala in dodala, da v tem času prosita za spoštovanje njune zasebnosti.