Igralka Brooke Shields si želi nazaj na gledališke deske Broadwaya

Brooke Shields bi z veseljem zopet nastopila na Broadwayu . 59-letna zvezda je spregovorila za People na rdeči preprogi ob 77. podelitve nagrad Tony. Igralka je povedala, da se bo vse kakor vrnila. "Se hecaš?" je vzkliknila. "Broadway me je sprejel, ko me ni sprejel nihče drug." Igralka ima za sabo pet predstav v Broadwayu: Grease leta 1994, Chicago leta 2005, Cabaret leta 2001, Wonderful Town leta 2004 in The Addams Family leta 2011. Kot je dejala je "običajno zamenjava", saj vlogo podeduje od predhodnega izvajalca.

"To je zame razburljivo," je povedala."Kajti če kdo osvoji Tonyja in zapusti šov, običajno pokliče mene! Kar je velika čast." Glede tega, v kakšne čevlje bi si želela naslednjič stopiti, je odgovorila: "Kamor koli me želijo! Rada bi naredila dramatično komedijo. Rada bi naredila čisto predstavo. Že nekaj časa nisem igrala prave igre," je dodala.

Na Manhattnu rojena igralka in mati dveh otrok je dodala, da je začela hoditi na Broadway, ko je bila majhna deklica. "Mislila sem si, da je prva vrsta, če gledaš navzgor, dober sedež. Zame je to torej del mojega življenja." To še posebej velja zdaj, ko je bila izvoljena za naslednjo predsednico Actors' Equity Association, sindikata, ki zastopa gledališke igralce in režiserje. "Resnično lahko slišim, katera so vprašanja, o katerih je treba ozavestiti javnost," je povedala za People in dodala, da lahko res naredijo spremembe.