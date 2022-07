Igralka Busy Philipps aretirana na protestih po odpravi pravice do splava

Ameriško zvezdnico so pridržali pred vrhovnim sodiščem, ker je protestirala zaradi odločitve, s katero so odpravili pravico do umetne prekinitve nosečnosti po celotnem ozemlju Združenih držav Amerike. Igralka je utrinke s protestov delila s svojimi sledilci na omrežju Instagram in pojasnila, da je na svoja dejanja ponosna ter aktivizem označila za ''borbo njenega življenja.''

Busy Philipps je sodelovala na protestih, ki so se odvijali pred vrhovnim sodiščem, kjer je izrazila nestrinjanje z odločitvijo sodišča, ki je s petimi glasovi proti štirim odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti v ZDA. S tem so razveljavili lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, kar pomeni, da lahko zvezne države odslej samostojno uvajajo prepoved splava.

icon-expand Busy Philipps med protesti FOTO: Profimedia

Nekdanja članica igralske zasedbe serije Dawson's Creek naj bi med protestiranjem ovirala promet, zato jo je tamkajšnja policija pridržala. 43-letnica je posnetke dogajanja sproti objavljala na omrežju Instagram, dopisala pa je, da je ponosna na svoje ''dejanje državljanske nepokorščine'' kot izraz nestrinjanja s potezo sodišča. ''Ne bomo se umaknili, ne bomo obupali in ne bomo se prenehali boriti, dokler ne bo enakopravnosti vseh Američanov,'' je zapisala. Igralka je boj za pravico do splava označila kot ''borbo njenega življenja.'' Pojasnila je, da se zaveda, da pot do cilja ne bo kratka ali lahka: ''Zato se moramo pojaviti in nekaj ukreniti.''

icon-expand Busy so po pridržanju že izpustili FOTO: Profimedia

Svoji bazi 2,3 milijona sledilcev je kasneje povedala, da so jo po daljšem postopku po aretaciji izpustili, ob tem pa dejala: ''To počnem za vas. To počnem za moje otroke, to počnem za mojo mamo, to počnem za mojo staro mamo.''

Philippsova je v preteklosti odprto spregovorila, da se je za splav odločila pri 15 letih. Nekaj podrobnosti o tem je zapisala tudi v svoji knjigi spominov iz leta 2018, pri čemer je povedala, da jo je njena mama pri tem podpirala in ji nudila ljubezen. Igralka je sedaj mama dveh deklic, 13-letne Birdie in 8-letne Cricket, obe sta se rodili v zakonu z nekdanjim soprogom Marcom Silversteinom. Pred dnevi pa je v Los Angelesu svoje nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča izrazila tudi nekdanja zvezda serije Polna hiša. Jodie Sweetin, ki je v nanizanki upodobila Stephanie Tanner, je na protestih nosila temna oblačila, v roki pa držala megafon. Njena prisotnost je zmotila enega od policistov, ki jo je močno odrinil, da je padla. Incident je posnel nekdo od prisotnih, posnetek pa se je hitro znašel na Twitterju.

