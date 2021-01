Igralka Busy Philipps: Moja dvanajstletna hči je istospolno usmerjena

Busy je mama dveh deklet – poleg 12-letnice ima še 7-letno Cricket Pearl, ki sta se rodili v zakonu s scenaristom Marcom Silversteinom.''Rekla sem si, da Birdie osebni zaimki res ne gredo najbolje,'' se spominja igralka, ki jo javnost pozna tudi kot najboljšo prijateljico Michelle Williams, s katero se je pogosto sprehodila po rdečih preprogah velikih dogodkov filmske industrije. Po tem je bila pogosto pozorna, na kakšen način deklica govori o sebi. ''Birdie je nato povedala, da bi želela, da je njen zaimek 'oni'. Sama sicer tega nisem uporabljala, ker sem javna oseba in ne želim o tem odgovarjati nikomur, razen krogu družine in prijateljev,'' je še dodala. Birdie je na to odvrnila, da ji je vseeno za to, kaj bodo o njej govorili, zato je mamo spodbudila k temu, da njeno zgodbo razkrije ravno v svoji spletni oddaji.