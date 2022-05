Igralka Busy Philipps se je s soprogom razšla pred letom dni

Busy Philipps je presenetila z novico, da je že leto dni samska. Februarja 2021 se je namreč razšla s soprogom Marcom Silversteinom, uradne ločitve pa še ni na vidiku. V svoji spletni pogovorni oddaji je bila glede svojega stanu iskrena: ''Z Marcom sem se razšla že dolgo časa nazaj. To vedo moji otroci, najini družini, najini prijatelji.'' V spletnem šovu Busy Philipps Is Doing Her Best je novico izdala svojim sovoditeljem. Ob tem se je vprašala po načinu, kako razhod speljati v javnosti, ter pojasnila, da sta se s soprogom odločila, da se izogneta tipičnemu hollywoodskemu protokolu. 42-letnica in osem let starejši Silverstein tako o koncu zveze nista razpredala javno, na družbenih omrežjih nista ponudila uradne izjave, temu pravilu sta se spretno izognila.