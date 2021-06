Igralka Busy Philipps: Z Jamesom Francom ne bom več sodelovala

42-letna igralka Busy Philipps je Francovo početje komentirala po tem, ko je igralec in komik Seth Rogen javno dejal, da v prihodnosti ne namerava več sodelovati z Jamesom Francom . Sicer sta veljala za dobra prijatelja, a njuni odnosi so se spremenili po tem, ko se je Franco februarja letos z dvema študentkama dogovoril za odškodnino, ti pa sta ga obtoževali spolnega napada.

"Moram dejati, da je to precej zanimivo," je dejala Philippsova o odnosu med Francom in Rogenom. "Bila sta si zelo blizu, njuno prijateljstvo je bilo zelo tesno. A nimam nobenih informacij. Dejala bom samo to ... Seth je poročen z zelo pametno žensko," je še povedala Busy.

Igralka je v svoji biografski knjigi This Will Only Hurt a Little, ki jo je izdala leta 2018, zapisala, da jo je Franco fizično napadel med snemanjem serije Freaks and Geeks. Takrat naj bi jo tudi tudi nadrl.

V knjigi je zapisala, da ji je soigralka Linda Cardellini svetovala, naj ga prijavi, a se za to ni odločila. Franco se ji je naslednji dan opravičil, k temu pa so ga prisilili producenti in režiser. Igralec za svoje dejanje ni bil nikoli kaznovan, je še zapisala.

Leta 2018 je za enega izmed ameriških tabloidov dejala: "Z Jamesom sva se o dogodku pogovorila in opravičil se mi je. Vedno sem se zavedala tega, da me lahko z lahkoto zamenjajo, zato sem čutila, da se ne smem nikoli pritoževati, vedno moram priti pravočasna in ne smem biti težavna. Če je bil težaven kdo drug, je bila moja naloga, da je z mano enostavno delati ali da sem umirila razmere."