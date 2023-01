Igralka Carey Mulligan pričakuje tretjega otroka

37-letna Carey se je v petek sprehodila po rdeči preprogi, kjer je pokazala svoj nosečniški trebuh. Oblekla je elegantno črno obleko s pregrinjalom in visoke pete v ujemajoči se barvi. Udeležila se je prireditve Ameriškega filmskega inštituta v podporo svojemu filmu Ona ve , v katerem je upodobila novinarko The New York Timesa , ki je pomagala pri razkritju afere Weinstein leta 2017.

Britanska igralka Carey Mulligan in pevec skupine Mumford & Sons Marcus Mumford bosta povečala svojo družino. Sedemletna Evelyn Grace in petletni Wilfred bosta namreč dobila bratca ali sestrico, kar je par potrdil za revijo People .

Zvezdnica je v začetku meseca spregovorila o tem, kako je starševstvo vplivalo na njene karierne odločitve. "Sedaj je drugače. Ko so majhni, so nekako prenosni. Moji so sedaj malo starejši in postalo bo jasno, kaj je za nas mogoče in kaj ne," je dejala v intervjuju za revijo Vanity Fair. "Ampak glede službe se počutim veliko bolj sproščena. Gre za stari kliše – igraš zastonj, vse drugo je tisto, za kar dobiš plačilo."