Igralka Chloë Sevigny se je poročila na skrivaj

Chloë Sevigny in Siniša Mačković s sinom

Chloë Sevigny svoje zasebno življenje skrbno čuva pred mediji, prav tako javno ne govori o njem, a tokrat je razblinila dvome o svojem statusu. Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri pozira ob možuSiniši Mačkoviću. Na njej oba nosita črna oblačila, igralka pa je že visoko noseča.

"Poročena na ponedeljek, 9. marca 2020. Čestitke za prvo obletnico, ljubezen moja," je v objavi zapisala 46-letna igralka, ki je zraven dodala tudi simbol prstana.

Zvezdnica ni podala veliko informaciji o poročni zvezi, zraven fotografije je za kraj navedla newyorško mestno hišo, ki je bila zgrajena leta 1811. Prav tako sta mladoporočenca pozirala pred ogromno sliko omenjene mestne hiše.

Siniša, ki je direktor umetniške galerije Karma v New Yorku, na fotografiji nosi široko črno obleko in čevlje s platformo, nevesta pa je na sebi imela oprijeto črno obleko in belo tančico, v rokah pa je držala šopek rož.