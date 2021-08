Igralki Christini Applegate diagnosticirali multiplo sklerozo

V drugem tvitu je igralka, znana po svoji vlogi v seriji Dead to Me, oboževalce prosila za zasebnost, medtem ko se spopada s to težko boleznijo: "Kot mi je dejal eden izmed prijateljev, ki ima MS: 'Zbudimo se in izvedemo predpisane ukrepe.' In to delam. Zato sedaj prosim za zasebnost. Grem skozi te stvari. Hvala," zaključila ob znaku za poljub in objem.