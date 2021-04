Igralka Christina Milian postala mamica dečku Kenni

Christina Milian je tretjič postala mama. Z možem Mattom Pokoro sta se razveselila drugega fantka. Milianova pa ima iz prejšnje zveze še 10-letno hčer. 38-letna pevka in igralka je veselo novico obeležila z objavo fotografije na družbenem omrežju, na kateri pestuje dojenčka Kenno .

"Kenna, dobrodošel na tem svetu! Kakšna pustolovščina je bila tole–od dneva, ko je bil spočet. Vsak dan se zahvalim bogu, da me je blagoslovil s to njegovo energijo (le po kom jo je dobil?) in da sva ga končno spoznala svojega zdravega fantka. Hvaležna sem. Blagoslovljena," je pod fotografijo zapisala Christina.

Igralka na fotografiji, ki je posneta v bolnišnici in na kateri pestuje dojenčka, kar žari od sreče. "Sedaj je to zabava petih! Hvala, moj Matt Pokora, da si najboljši partner/oče/prijatelj, kar si ga ženska lahko želi," je še zapisala.