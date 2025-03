Igralka Christina Ricci je dobila zvezdo na Pločniku slavnih

Igralka Christina Ricci je bila počaščena z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Zvezda filmov Pri Adamsovih in Casper je svojo igralsko kariero začela pri devetih letih, v filmu Sirene . Dvakratna nominiranka za zlati globus, nagrado SAG in emmyja, rojena leta 1980 v Santa Monici, je svojo igralsko pot začela pri sedmih letih, ko jo je lokalni gledališki kritik opazil v šolski božični predstavi.

Njen uspeh se je nadaljeval v najstniških letih in v odrasli dobi, z njeno zadnjo vlogo v seriji plačljive pretočne platforme Yellowjackets . Riccijeva se je med govorom zahvalila možu, sinu, hčerki in soigralcem omenjene serije, ki so bili prisotni na slovesnosti.

Spregovorila je tudi o svoji materi, ki ji je vedno stala ob strani in z njo začela uspešno kariero. Dejala je, da jo je naučila ulične pameti in poskrbela, da ju niso oropali. "Tako pametna je ta ženska," je med drugim dejala po poročanju CBS News .

Zvezdnica je dejala, da je od trenutka, ko je stopila na filmski set, vedela, da je tam doma. "Od trenutka, ko sem začela igrati, sem vedela, da mi je to namenjeno ... in čeprav sem se vedno počutila kot doma na snemanju, mislim, da kot mlada igralka nisem nikoli verjela, da bom prejela takšno čast. Vedno sem se počutila, kot da ne spadam zraven," je dejala in dodala: "Zdaj bom za vedno tukaj v Hollywoodu in ko bom umrla, bom preganjala svojo zvezdo – zato bom vedno tukaj. Tukaj sem samo zaradi neverjetnih ljudi v mojem življenju, ki so potovali po tej poti z mano."