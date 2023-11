Igralka Claire Holt se je razveselila tretjega otroka.

"Nisem si želela preveč upati," je marca 2018 razkrila igralka. "Še vedno me je strah, da bi tako zasebno borbo delila z javnostjo, a to vseeno počnem, ker je pomembno." Februarja naslednje leto je za Us Weekly povedala, da si ne bi želela spremeniti težke izgube, saj je pomembno vplivala na njen zakon. "To naju je zelo zbližalo," je pojasnila v intervjuju leta 2019. "To je resnično okrepilo najin odnos."

Igralka in nepremičninski agent sta se začela sestajati leta 2017, leto pozneje pa sta se zaročila. Pred zakonom s 40-letnim Joblonom je bila leto dni poročena s producentom Mattom Kaplanom, ki je nedavno za roko zaprosil vplivnico Alex Cooper.