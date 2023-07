Igralka Constance Wu presenetila z novico, da je drugič mati

O takrat skoraj enoletni hčeri je spregovorila tudi maja 2021 v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , kjer je povedala: "Avgusta sem rodila čudovito deklico. Je najboljša. Ima polno glavo laskov in modro ritko."

Zvezda filma Noro bogati Azijci je pojasnila, da ima njena punčka 'mongolsko pego', ki je uradno znana kot prirojena melanocitoza, ravno modrikasto materino znamenje, ki se pri nekaterih dojenčkih pojavi ob rojstvu ali v prvih nekaj tednih življenja. "Očitno se to dogaja pri številnih azijskih dojenčkih in oba s fantom sva Azijca," je dejal Wu in se o Kettnerju pošalila: "Pravzaprav je napisal pesem o njeni modri zadnjici. Torej, to bo na njegovem naslednjem albumu."