Igralka Dakota Johnson in pevec Chris Martin skupaj na počitnicah

31-letna Dakota Johnson in 44-letni Chris Martin sta se odpravila na počitnice v Španijo. Tam so ju ujeli tudi fotografi, zvezdnika pa sta uživala med vožnjo s čolnom in sprehodom po mestu Palma. Martin in Johnsonova naj bi že od oktobra živela skupaj v njegovi malibujski vili, za katero je zvezdnik odštel približno 10,5 milijona evrov.

Zvezdnika naj bi nedeljske večerje preživljala pri Martinovi nekdanji ženi Gwyneth Paltrow in njenem novem možu Bradu Falchuku in njunih otrocih. Pevec skupine Coldplay in nekdanja žena imata 17-letno hčer Apple in 15-letnega sina Mosesa, ta pa sta tudi eden izmed razlogov, da se Martin in Paltrow tako dobro razumeta.

Decembra so se pojavila namigovanja, da naj bi se pevec in zvezdnica filmov 50 odtenkov sive zaročila. Dakoto so namreč opazili z velikim prstanom na levem prstancu. Zvezdnika govoric nista niti potrdila niti zanikala.