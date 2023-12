Igralka Dakota Johnson: Spanje je moja prva prioriteta v življenju

Igralka Dakota Johnson zares ceni svoj lepotni spanec. Zvezdnica filmov 50 odtenkov sive je v nedavnem intervjuju za Wall Street Journal razkrila, da ne more normalno funkcionirati, če spi manj kot deset ur na noč, z lahkoto pa svoj spanec podaljša tudi na 14 ur. "Spanje je moja prva prioriteta v življenju," je dejala 34-letnica.

icon-expand Dakota Johnson spi vsaj deset ur dnevno. FOTO: Profimedia

"Če ne delam in imam prost ponedeljek, bom spala tako dolgo, kolikor bom lahko," je povedala in dodala, da ob zadostnem spancu pet dni v tednu tudi telovadi, njena vadba pa vključuje mešanico vroče joge, pilatesa in treninga z utežmi. Razkrila je še, da dnevno tudi dvakrat meditira. "Delam transcendentalno meditacijo," je nadaljevala. "Pred kratkim sem se veliko ukvarjala z dihanjem in to mi je zelo pomagalo pri tesnobi," je dodala. Razkrila je tudi, da si tudi čez dan pripravi kopel, ta pa je predvsem odvisna od stanja njenega duševnega zdravja v tistem trenutku: "V katerem koli delu dnevu si pripravim kopel. Če se sredi dneva sprašujem, kaj je narobe s tem svetom, bom zlezla v vročo kad. Voda me zelo prizemlji." 34-letnica tudi ni oseba, ki bi uživala ob zajtrku: "Nisem nekdo, ki je zajtrk, a spijem kavo takoj, ko pridem do nje. Najraje pijem belo z ovsenim mlekom." Igralka je že pred časom razkrila, da je imela težave z duševnim zdravjem, v intervjuju za Marie Claire leta 2020 pa je spregovorila o soočanju z depresijo, s katero se bori že od najstniških let.

"Takrat sem s pomočjo profesionalcev spoznala, v kakšne težave lahko zapadem, a naučila sem se, da je to lahko tudi nekaj lepega, saj čutim svet. Imam veliko kompleksov, a jih ne kažem. Ne prelagam jih na druge," je še povedala v takratnem intervjuju. Da je sposobna sprejemati lastne odločitve, jo je v intervjuju za People maja pohvalil tudi njen oče, igralec Don Johnson. "Ne vpletava se v svet drug drugega, sva le oče in hči," je dejal in s tem razkril, da se ne vpletata v kariero drug drugega. Ob tem je dodal, da mu hči najverjetneje ne bi mogla dati poslovnega nasveta in se pošalil: "Ne vem, kakšen nasvet bi mi lahko dala na tej točki mojega življenja, najverjetneje bi mi rekla 'Pojdi stran, očka!'".