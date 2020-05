Igralka Dakota Johnson v depresiji že od 15. leta starosti

30-letnica je v novem intervjuju prvič spregovorila o depresiji, ki jo spremlja že polovico življenja. Pravi, da depresijo dojema kot nekaj lepega, saj ve, kako z njo shajati iz dneva v dan. Rjavolaska je dodala, da je samo s terapijo dojela, kako se soočiti s temnimi mislimi, ki jo obdajajo.

V enem redkih intervjujev je Dakota Johnson, igralka in hči Melanie Griffith in Dona Johnsona, povedala, da se že več kot desetletje bori z depresijo in kakšen vpliv ima nanjo terapija, ki jo obiskuje že od začetka srednje šole. "Trenutno nenehno razmišljam o stanju po svetu,"je v luči koronavirusa za revijo Marie Clairepovedala zvezdnica filma Petdeset odtenkov sive: "Cele noči sem budna, niti ene noči ne zaspim normalno. Moje misli odtavajo v nore, črne kotičke. Moji možgani delujejo s hitrostjo kakšnih tisoč kilometrov na uro. Moram se zaposliti, da se ne bi predala črnim mislim, ki me obdajajo," je povedala in dodala, da ji pri tem pomagajo tudi različni terapevti.

Iskreno o depresiji, s katero se spopada že polovico življenja. FOTO: Profimedia

Čez čas se je naučila živeti z depresijo in kot je dejala, naj bi se vse skupaj začelo, ko je kot najstnica vstopila v hollywoodski svet. "Z depresijo se borim že od 15. ali 14. leta. Takrat sem prvič šla na posvet s profesionalnim terapevtom in pomislila: 'Aha, to je nekaj, kar me lahko povsem uniči'. A sem se naučila, da je depresija lahko tudi lepa, saj svet dojemam zelo intenzivno. Imam veliko težav, a jih ne razdajam okoli. To so moje težave, moji kompleksi in jih ne prelagam na druge ljudi."

Njeno srce od leta 2017 greje Chris Martin, pevec skupine Coldplay. FOTO: Profimedia