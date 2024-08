Igralka Danielle Fishel je razkrila, da ima raka na dojkah

Najstniška zvezdnica Danielle Fishel je razkrila, da so ji odkrili raka na dojki. Igralka, ki je najbolj poznana po vlogi v seriji Boy Meets World, je oboževalcem zagotovila, da bo vse v redu in da že načrtuje odstranitev. "Zelo, zelo, zelo zgodaj so mi ga odkrili. Tehnično je to ničelna stopnja," je dejala in pozvala vse ženske naj redno hodijo na kontrolne preglede.

OGLAS

Danielle Fishel je razkrila, da je zbolela za rakom na dojki. 43-letnica je to novico delila v ponedeljkovi epizodi svojega podkasta Pod Meets World. Povedala je, da sta njena sovoditelja, ki sta tudi njena nekdanja soigralca Rider Strong in Will Friedle, prva izvedela za njeno diagnozo."Pred kratkim so mi diagnosticirali DCIS, kar pomeni duktalni karcinom in situ, ki je oblika raka dojke," je dejala Danielle in dodala: "Zelo, zelo, zelo zgodaj so mi ga odkrili. Tehnično je to ničelna stopnja." Igralka je oboževalcem zagotovila, da bo vse v redu in že načrtuje operacijo za odstranitev dojk.

Danielle Fishel FOTO: Profimedia icon-expand

"Odšla bom na nadaljnje zdravljenje," je pojasnila in dodala: "V zadnjih nekaj dneh sem morala sprejeti veliko odločitev." Neinvazivni rak dojke je najzgodnejša oblika in praviloma ne tvori tipnega tumorja. Nekdanja igralka serije Girl Meets World se je odločila deliti svojo diagnozo, da bi spodbudila ženske, naj hodijo na redne preglede mamografije. "Edini razlog, da so mi odkrili raka tako zgodaj je ta, da sem se na dan, ko sem prejela SMS, da je minilo eno leto od zadnje mamografije, naročila na pregled," je pojasnila in dodala: "Ugotovili so tako zgodaj, da bom v redu. Upam, da bo to vzpodbudilo ostale, da gredo na pregled. Če že morate izvedeti, da imate raka, ugotovite to na stopnji nič, če je le mogoče."

Will Friedle, Danielle Fishel in Rider Strong FOTO: Profimedia icon-expand