Igralka delala fotografije, ki so nastale v času težke operacije

32-letna angleška igralka Emilia Clarke, ki je zaslovela z vlogo Daenerys Targaryen v priljubljeni seriji Igra prestolov, je marca za revijo The New Yorker razkrila, da je imela pri 24 letih anevrizmo, zaradi katere bi lahko umrla: "Ravno, ko sem začela uresničevati svoje otroške sanje, bi skoraj umrla," je zapisala v eseju ter priznala, da je imela kar dve operaciji možganov.

V televizijskem intervjuju pa je zdaj pokazala tudi nekaj fotografij, ki so nastale v času operacij. "Pri drugi operaciji so mi operirali del možganov, ki so dejansko že odmrli. Kajti če možgani ne dobijo krvi, ne bodo več delovali," ter dodala, da je ni bilo lahko ostati optimistične volje. Zvezdnica se je namreč bala, kako bo vse to vplivalo na njeno življenje, delo in njeno igro. "Imela sem obdobja težke preganjavice, kaj če ne bom mogla več igrati ..."

Kljub skrbem pa jo je ravno snemanje rešilo pred občutkom nemoči: "Šla sem na snemanje, kjer igram močno žensko, ki hodi skozi ogenj, in to mi je pomagalo, da nisem razmišljala o svoji smrtnosti."