Igralka delila poslednjo fotografijo doma, preden je zgorel do tal

"To sem fotografirala, ko sem se vozila stran," je na svoj Instagramov profil zapisala igralka Keleigh Teller , soproga igralca Milesa Tellerja , poznanega po vlogah v filmih Top Gun: Maverick in franšizi Razcepljeni . Na megleni fotografiji je moč videti hišo, obdano z dimom bližajočega se požara, ki je pozneje popolnoma uničil domovanje zakoncev.

"Vsem, ki ste mi pisali; ne morem se vam dovolj zahvaliti. Vaše prijazne besede pomenijo ogromno, nikoli jih ne bom pozabila. Skupnost je postala močnejša, kot sem si lahko predstavljala. Pacific Palisades (soseska v Los Angelesu, op. a.), neizmerno te imam rada, ti si košček nebes, v katerega se bomo nekoč vrnili in bili močnejši kot kadarkoli prej," je igralka zapisala v čustvenem zapisu, v katerem je priznala, da ji je žal, ker med evakuacijo s seboj ni vzela poročne obleke.

"Želim si, da bi zgrabila svojo poročno obleko. Želim si, da bi veliko stvari naredila drugače, a ni pomembno, pomembno je, da ste na varnem in se evakuirate," je poudarila in se iz srca zahvalila gasilcem. "Hvala, ker se borite." V galeriji je delila tudi fotografijo, na kateri je moč videti požgan avtomobil in ostanke nekoč 5,7 milijona dolarjev (5,5 milijona evrov) vredne vile.