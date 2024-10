Igralka delila zgodbo o neprijetnem srečanju z Ariano Grande

Igralka Cassandra Peterson, znana predvsem po liku Elvire, gospodarice noči, je z javnostjo delila zgodbo, v kateri pop zvezdnice Ariane Grande ni pokazala v najlepši luči. Cassandra je na enem od dogodkov dejala, da na njene predstave pridejo tudi zvezdniki. "Ariana je prišla in s seboj pripeljala 20 gostov, tako da je želela 21 vstopnic. Prišla je v zaodrje in vprašala, če se lahko fotografiram z vsemi njenimi prijatelji in sorodniki, ki jih je pripeljala," je zbrani množici pripovedovala igralka.