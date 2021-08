Igralka Eliza Dushku se je razveselila drugega sina

40-letnica je izrazila hvaležnost, da je lahko mamica dvema fantkoma. 2-letni sin Phillip , ki ga ljubkovalno kliče Bourne, in novorojenček njenemu življenju dajeta smisel in odpirata nove horizonte, podmladek pa je s skupnim imenom ljubkovalno označila kar za 'Bostonska brata'. Ob galeriji slik, na katerih pozira z zaobljenim trebuščkom, objavila pa je tudi dojenčkove nožice, se je zahvalila tudi za lepe želje in podporo ob veselem dogodku.

Par je to, da pričakujeta otroka, naznanil letošnjega februarja. Takrat je igralka objavila svojo fotografijo, na kateri se drži za trebuh in ob tem označila tudi svojega soproga. Zvezdnica se je s poslovnežem, ki je od nje starejši 15 let, poročila leta 2018, po tem ko sta se junija leto prej zaročila. Svojo zvezo sta javnosti naznanila leta 2016. Palandjian ima iz prejšnjega razmerja štiri otroke, Dushkujeva pa je bila pred tem pet let v zvezi z nekdanjim košarkarjem lige NBA, Rickom Foxom. Zvezo sta končala junija 2014.