Igralka Elizabeth Hurley z golo fotografijo vstopila v 60. leta

"Vse najboljše za moj rojstni dan! Letošnje leto je že bilo noro: 30. leto delam sodelujem s kozmetičnim podjetjem, 30. leto delam kot ambasadorka njihove kampanje proti raku dojk, 20. leto sem lastnica modne linije kopalk in zaljubljena sem. Zelo sem blagoslovljena in hvaležna za najboljše prijatelje in družino na svetu! Fotografija je bila posneta popoldan v rojstnodnevni obleki," je zapisala igralka, ki na fotografiji sedi na travniku, obdanem z gozdom in z nasmeškom na obrazu zre naravnost v objektiv.