Igralka Ellen Page se je preimenovala v Elliota

Ellen Page, ki smo jo lahko spremljali v drami Juno in seriji The Umbrella Academy, je v daljšem zapisu priznala, da se kot Ellen ni dobro počutila, zato se je preimenovala v Elliota.

"Zdravo, prijatelji. Z vami želim deliti to, da sem transspolna oseba. Moja zaimka sta on ali oni in moje ime je Elliot. Srečen sem, da lahko to napišem. Da sem lahko tukaj. Da sem prišel na to mesto v mojem življenju," je zapisal Elliot Page, ki se je rodil kot Ellen Page. Oboževalci so z začudenjem sprejeli objavo, igralec pa je zapis nadaljeval z zahvalo za vso podporo.

icon-expand Ellen Page se je preimenovala v Elliota. FOTO: Profimedia

"Izjemno sem hvaležen za neverjetne ljudi, ki so me podpirali na tej poti. Ne vem, kako naj povem, kako izjemen je občutek, ko sem končno pristen jaz. Toliko ljudi v transskupnosti me je neskončno navdihovalo. Zahvaljujem se vam za pogum, velikodušnost in nenehno prizadevanje, da bi ta svet postal bolj sočuten in vključujoč kraj. Ponudil bom kakršnokoli podporo in si še naprej prizadeval to ozavestiti. Za bolj ljubečo in enakovredno družbo."Page v svoji izjavi prosi za potrpljenje in razumevanje, ko še išče svojo pot.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Priznanje prihaja šest let po tem, ko je zvezdnik na konferenci v Las Vegasu priznal, da je istospolno usmerjen. Leta 2018 je sledila poroka z Emmo Portner, s katero sta se spoznala na Instagramu. "Resnica je, da me je strah, kljub temu da se zdaj počutim bolj srečen in vem, da sem priviligiran. Bojim se sovraštva,"je še zapisal.

icon-expand Ellen Page in Emma Portner FOTO: Profimedia

33-letnik je naslovil tudi statistiko zločinov iz sovraštva in statistiko nasilja nad vsemi ljudmi v transskupnosti, ki takšna dejanja označujejo za zahrbtna in kruta, ker imajo lahko tudi grozljive posledice. "Samo v letu 2020 je bilo umorjenih vsaj 40 transspolnih oseb," je zapisal in dodal, da je za to kriva politika, ki to dovoljuje in spodbuja. Obljubil je, da se bo zavzel za transskupnost in povedal, da je izredno vesel, ker je njen del."Vidim te, ljubim te in naredil bom vse, da spremenim ta svet na bolje."