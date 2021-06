Igralka Ellie Kemper obžaluje sodelovanje na kontroverznem tekmovanju

Komedijantka in igralka Ellie Kemper se je nedavno z daljšim zapisom na Instagramu opravičila vsem svojem sledilcem in razkrila, da je kot najstnica sodelovala na kontroverznem tekmovanju, katerega korenine segajo v prejšnje stoletje. "Tekmovanje ima rasistično, seksistično in elitistično zgodovino in čeprav se takrat tega nisem zavedala, to ni izgovor. Bila sem dovolj stara, da bi se o zadevi lahko podučila," je v začetku zapisa priznala 41-letnica in zaradi iskrenosti prejela veliko podpore.

Takrat 19-letna Ellie Kemper je bila leta 1999 v Misuriju na prireditvi Veiled Prophet, na kateri se predstavijo mlade generacije, okronana za kraljico ljubezni in lepote. Igralka se sedaj, po več kot dvajsetih letih, za svoje sodelovanje na dogodku opravičuje. Organizacija, povezana z dogodkom, namreč sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, povezana pa naj bi bila s konfederativnimi častniki. icon-expand Ellie Kemper FOTO: Profimedia "Tekmovanje ima rasistično, seksistično in elitistično zgodovino in čeprav se tega takrat nisem zavedala, to ni izgovor. Bila sem dovolj stara, da bi se o zadevi lahko podučila, preden sem se odločila za sodelovanje. Zavedam se, da sem bila zaradi svoje rase in privilegija deležna prednosti sistema, ki je do številnih krivičen." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ellie je dodala, da močno verjame v dobroto, integriteto in vključenost ter da po teh načelih skuša živeti vsak dan. "Če bo moja izkušnja dosegla, da se bodo podobne organizacije opravičile za svoja pretekla dejanja, bom na celotno izkušnjo gledala pozitivno." Na igralkino objavo se je odzvala tudi organizacija omenjenega tekmovanja, ki je zapisala, da "verjame in spodbuja vključitev, raznolikost in enakopravnost vseh ter da absolutno zavrača rasizem." Prav tako so odgovorni poudarili, da ne sodelujejo z nobeno drugo organizacijo, ki z njimi ne bi delila podobnega mišljenja. icon-expand