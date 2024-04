Igralka Emily VanCamp drugič mama: Dobrodošla Rio Rose

Drugo nosečnost je igralka na Instagramu razkrila šele februarja, ko je objavila fotografijo nosečniškega trebuščka. Drugorojenke sta se Emily in Josh razveselila tri mesece po tem, ko sta praznovala peto obletnico poroke. "Pet let poročena in dvanajst let skupaj," je igralka obletnico obeležila na spletu in dodala: "Kako lepa pot. Ljubim življenje, ki sva ga ustvarila, najine nore avanture in najpomembneje družino, ki sva jo ustvarila."