Igralka Emily VanCamp ob fotografiji moža in dojenčice: 'Imava srečo'

Emily VanCamp je s svojimi sledilci delila ljubek družinski trenutek. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila fotografijo moža, ki nosi dvomesečno dojenčico Iris. Josh Bowman se na fotografiji sprehaja po travniku, v ozadju pa je hiša, ki jo obdajajo drevesa. 35-letna igralka je tako obeležila njuno 10. obletnico zveze in pripisala, da so srečna družina. icon-expand Emily VanCamp in Josh Bowman sta se avgusta razveselila deklice Iris. FOTO: Instagram "Vse najlepše za 10 let, ljubezen moja! Hvala za čarovnijo, ki jo prinašaš v najino življenje. Res imava srečo," je ob fotografiji pripisala Emily. Par se je poročil leta 2018, avgusta 2021 pa se jima je pridružila hčerkica Iris. Igralka je novico, da sta se z možem razveselila otroka, z javnostjo delila kar preko Instagrama, kjer je delila galerijo fotografij, med njimi tudi tisto, na kateri jo deklica drži za prst na roki. "Dobrodošla, najina ljubka Iris," je pripisala. Aprila je za revijo People spregovorila o času med pandemijo in nepričakovani zaustavitvi družbe. Dejala je, da ji je ta čas zelo koristil, saj je bila pred tem v konstantnem zagonu, tik pred pandemijo pa je imela naenkrat dve službi. Dirjala je iz snemanja na snemanje, kar je bilo, kot če bi pihal svečo na dveh koncih. V času splošnega zaprtja se je končno sprostila, preživljala čas z možem in celo naredila naslednji korak v življenju – povečala družino.