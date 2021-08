Igralka Emily VanCamp prvič postala mamica

Igralca, ki sta se spoznala leta 2011 med snemanjem serije Maščevanje, sta se začela sestajati isto leto, leta 2018 pa sta se poročila. Aprila je igralka za ameriški tabloid People spregovorila o preživljanju časa z možem med lockdownom. Emily je dejala: "Pred pandemijo sem imela dve službi, počutila pa sem se, kot da piham svečo na dveh koncih. Ko smo se znašli v zaprtju, mi je to predstavljalo celo olajšanje. Mislila sem si, da se lahko končno naspim, kar je bilo krasno. Uživala sem v tišini, z možem in psom, v času doma in rečeh, ki jih že dolgo nisem počela. Ta čas se mi ni zdel samoumeven in uživala sem v vsaki sekundi."