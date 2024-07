Igralka Emma Roberts je zaročena

Emma je bila med marcem 2019 in februarjem 2022 v zvezi z Garrettom Hedlundom, s katerim ima sina Rhodesa, ki se je rodil decembra 2020. Zvezdnica, ki sicer svoje ljubezensko življenje skrbno skriva pred javnostjo, je v intervjuju za Cosmopolitan maja 2019 spregovorila o tem, kako se je sestajati z nekom na očeh javnosti: "Nikoli nisem želela govoriti o zvezah, v katerih sem, se končujejo ali so se že končale. Že tako je težko biti z nekom, kaj šele, ko te spremlja javnost."

"Odraščanje je težko in včasih sem žalostna, da ne morem imeti trenutka v zasebnosti. Zaradi Instagrama in Twitterja obstaja še dodatna stvar, kjer lahko vsi komentirajo, kaj počneš, nihče pa ne pozna resnične zgodbe. To je težko. Jaz vem, kaj je res in kaj se dogaja v mojem življenju, prav tako to vedo ljudje, ki so ob meni in me imajo radi," je takrat še dodala.