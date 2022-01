Igralka Emma Roberts po razhodu s partnerjem na počitnice v Kostariko

Igralka Emma Roberts si je privoščila nekaj dni odmora in se odpravila na počitnice v Kostariko, kjer čas preživlja v luksuznem letovišču. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram delila štiri fotografije, s katerimi je sledilcem pokazala, kako preživlja čas, v pripisu pa dodala, da je to najlepši kraj, kjer se lahko ponovno napolni z novo energijo. Novica o tem, da Robertsova počitnikuje v Srednji Ameriki pa je prišla le nekaj dni za tem, ko so ameriški mediji poročali, da se je razšla z očetom svojega prvorojenca, Garrettom Hedlundom.

Emma Roberts se je po nekaj težkih tednih odločila, da rabi počitek in se odpravila v luksuzno letovišče v Kostariko, kjer po razhodu s partnerjem Garrettom Hedlundom nabira nove moči. Zvezdnica je s svojimi sledilci delila štiri fotografije, na katerih jim je pokazala, kako preživlja čas in dopisala, da je letovišče Hacienda AltaGracia s svojimi 50 hišicami pravi kraj za nabiranje novih moči.

icon-expand Emma Roberts FOTO: Instagram

"Najboljši možni način za nabiranje novih moči na mojem novem najljubšem kraju," je zapisala 30-letna igralka in dodala: "Najbolj veličastno okolje, najprijaznejši ljudje, najbolj osupljive izkušnje. Komaj čakam, da se vrnem." Zvezdnica je objavila dve fotografiji, na katerih plava v bazenu ob reki znotraj letovišča, na eni meditira obdana s kristali, na zadnji pa se je odpravila na pohod.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot poroča revija People, je Hacienda AltaGracia luksuzno letovišče, ki svojim gostom ponuja razkošen pobeg iz vsakdanjosti z vključenim wellness razvajanjem, gostje pa imajo na voljo tudi posebej za njih prilagojeno hrano in razne brezalkoholne napitke, dnevne aktivnosti in wellness programe. Vsak gost ima svojega osebnega vodiča, ki mora delovati kot predan oblikovalec izkušnje, ki pripravi vsakemu gostu posebej osebni načrt wellness, prehrano, avanture in raziskovanje okolice.

O tem, da v zvezi med Robertsovo in 37-letnim Hedlundom že nekaj časa škripa, so poročali mediji že pred nekaj časa. Po poročanju virov blizu nekdanjega para, pa naj bi se njuna zveza dokončno končala pred nekaj tedni. "Žalostno je, a se trudita uskladiti starševske dolžnosti," je dejal nek vir, ki pozna ozadje. Igralski par se je začel sestajati marca 2019, decembra 2020 pa sta dobila sina Rhodesa. Novico o njegovem imenu in prvo fotografijo dojenčka sta javnosti pokazala mesec dni po njegovem rojstvu, Robertsova pa je zapisala: "Hvala 2020 za vsaj eno dobro stvar. Najino svetlo luč, Rhodesa Roberta Hedlunda."

Takrat je nek vir blizu para razkril, da se je Hedlund močno trudil, da je Emmi olajšal stvari po rojstvu in je lahko igralka v miru okrevala: "Dobiti novorojenčka sredi pandemije je bilo veliko težje, kot sta pričakovala, a se zares trudita, da spravita stvari na svoje mesto. Garrett se je zelo potrudil in bil Emmi v veliko pomoč. Poskrbel je, da je bila hiša založena s stvarmi, ki jih ima Emma rada in jih je potrebovala, da se je počutila bolj udobno. Pravkar se počasi vrača na noge in vzpostavlja novo rutino."