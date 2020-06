Igralka Emma Roberts pričakuje prvega otroka

Emma Roberts je v zvezi z Garrettom Hedlundom od lanske pomladi. Mladi par se bo starševski vlogi preizkusil prvič, zato sta novico še nekaj časa želela ohraniti zase. Njuno namero pa je prehitela mama Emme Roberts in na Instagramu nehote izdala novico. Do spodrsljaja je prišlo, ko so ji na družbenem omrežju za veselo novico čestitali sledilci in oboževalci mlade igralke, Kelly Cunningham pa se je iskreno zahvalila in tako po nesreči potrdila namigovanja o nosečnosti njene hčere.''Najlepša hvala, zelo sem vznemirjena,'' je Kelly odgovorila enemu od sledilcev. Ko je drug vprašal, če je Emma mogoče noseča, pa je kratko odgovorila z 'da'.