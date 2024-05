Igralka Emma Stone želi, da jo javnost odslej naslavlja s pravim imenom Emily

OGLAS

Emma Stone si želi, da bi jo ljudje naslavljali z njenim pravim imenom, ki je Emily. Z dvema oskarjema nagrajena igralka je v nedavnem intervjuju razkrila, da ji je ime, ki ga je dobila ob rojstvu, ljubše od umetniškega. "Rada bi bila Emily," je dejala in pojasnila, da je takrat, ko je šele začenjala svojo kariero, že obstajala starejša kolegica Emily Stone, zato se je začela predstavljati z imenom Emma.

Emma Stone si želi, da jo ljudje naslavljajo s pravim imenom, ki je Emily. FOTO: AP icon-expand

"Pred nekaj leti sem znorela, saj sem ugotovila, da tako ne morem več naprej. Kličite me Emily!" je iskreno priznala in dodala, da jo tisti, ki jo poznajo ali z njimi sodeluje, običajno kličejo po rojstnem imenu. "Nathan me kliče Em, kar je bolj preprosto," je še povedala in omenila soigralca Nathana Fielderja, s katerim sta skupaj zaigrala v seriji The Cruise.

Igralka je dejala še, da morebitnega oboževalca, ki bi pristopil do nje in jo poklical Emma, ne bi popravila ali zavrnila, so jo pa prav ti na družbenih omrežjih pohvalili, da se je vrnila k uporabi lastnega imena. "Dobro za Emily Stone, da je oboževalce zaprosila, da jo kličejo po njenem imenu. Žalostno, da njen poklic zahteva uporabo drugega imena," je zapisal eden od uporabnikov X, nekdanjega Twitterja. "Od sedaj naprej te kličem Emily," pa je zapisal drugi.