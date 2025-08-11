Svetli način
Tuja scena

Igralka Emma Thompson razkrila, da jo je Donald Trump povabil na zmenek

Švica, 11. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Z oskarjem nagrajena igralka Emma Thompson je nedavno razkrila, da jo je na dan njene ločitve, ko je zaključila zakon s Kennethom Branaghom, na zmenek povabil Donald Trump. Zvezdnica Harryja Potterja je o povabilu sedanjega predsednika spregovorila na filmskem festivalu v Švici, zbranim pa je povedala, da je Trumpov klic prejela, ko je bila na snemanju filma Prave barve.

Igralka Emma Thompson, ki je znana po filmih Kruela, Pravzaprav ljubezen in franšizi Harry Potter, je na filmskem festivalu v Švici razkrila, da jo je Donald Trump med snemanjem filma Prave barve nenadoma povabil na zmenek. Njegov klic je prejela, ko je bila v prikolici na prizorišču snemanja, zgodilo pa se je na isti dan, ko se je ločila od nekdanjega moža Kennetha Branagha.

Emma Thompson je razkrila, da jo je pred leti Donald Trump povabil na zmenek.
Emma Thompson je razkrila, da jo je pred leti Donald Trump povabil na zmenek. FOTO: Profimedia

"Rekel mi je: 'Pozdravljeni, tukaj Donald Trump'. Mislila sem, da gre za šalo in ga vprašala, kako mu lahko pomagam? Morda je od koga potreboval kakšne usmeritve," se je spominjala, poroča Telegraph. "Nato je nadaljeval, da si želi, da bi prišla k njemu v enega od čudovitih krajev in bi skupaj večerjala," je povzela njegovo povabilo 66-letnica, ki je sedanjega predsednika prijazno zavrnila: "Rekla sem mu, da je zelo prijazen in da se bom oglasila."

Trump se je v tistem času ravno ločil od druge žene, Marle Maples, s katero ima hčerko Tiffany Trump. Thompsonova se je z Branaghom poročila leta 1989, po dveh letih zveze, njun zakon pa je zdržal zgolj šest let. Kot razlog ločitve sta takrat navedla njuna prepolna urnika, pozneje pa se je razvedelo, da je bila v resnici kriva igralčeva afera s Heleno Bonham Carter, ki se je zgodila, ko sta skupaj nastopila v filmu Frankenstein.

Prevarana žena je o aferi javno spregovorila šele leta 2022 za New Yorker, ko je dejala: "Bila sem zares slepa za dejstvo, da je imel med snemanji razmerja z drugimi ženskami. Takrat sem se naučila, kako hitro nas lahko lastne želje preslepijo, da smo slepi za vse." Priznala je, da jo je ločitev zelo prizadela, a se je pozneje pobrala in se poročila z Gregom Wisem, s katerim ima dva otroka.

