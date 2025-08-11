Igralka Emma Thompson razkrila, da jo je Donald Trump povabil na zmenek

Z oskarjem nagrajena igralka Emma Thompson je nedavno razkrila, da jo je na dan njene ločitve, ko je zaključila zakon s Kennethom Branaghom, na zmenek povabil Donald Trump. Zvezdnica Harryja Potterja je o povabilu sedanjega predsednika spregovorila na filmskem festivalu v Švici, zbranim pa je povedala, da je Trumpov klic prejela, ko je bila na snemanju filma Prave barve.

Emma Thompson je razkrila, da jo je pred leti Donald Trump povabil na zmenek. FOTO: Profimedia icon-expand

"Rekel mi je: 'Pozdravljeni, tukaj Donald Trump'. Mislila sem, da gre za šalo in ga vprašala, kako mu lahko pomagam? Morda je od koga potreboval kakšne usmeritve," se je spominjala, poroča Telegraph. "Nato je nadaljeval, da si želi, da bi prišla k njemu v enega od čudovitih krajev in bi skupaj večerjala," je povzela njegovo povabilo 66-letnica, ki je sedanjega predsednika prijazno zavrnila: "Rekla sem mu, da je zelo prijazen in da se bom oglasila."

Trump se je v tistem času ravno ločil od druge žene, Marle Maples, s katero ima hčerko Tiffany Trump. Thompsonova se je z Branaghom poročila leta 1989, po dveh letih zveze, njun zakon pa je zdržal zgolj šest let. Kot razlog ločitve sta takrat navedla njuna prepolna urnika, pozneje pa se je razvedelo, da je bila v resnici kriva igralčeva afera s Heleno Bonham Carter, ki se je zgodila, ko sta skupaj nastopila v filmu Frankenstein.