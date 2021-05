Igralka Emmy Rossum rodila deklico

Emmy Rossum in Sam Esmail sta postala starša.

Na prvi fotografiji nosečnica pozira v kavbojkah in topu, na drugi pa se stiska k svojemu izbrancu. Za piko na i pa je vključila še fotografijo odtisa hčerkinega stopala.

Slavna zakonca Emmy Rossum in Sam Esmail sta veselo novico sporočila na priljubljenem omrežju Instagram, kjer je 34-letna mamica delila črno-bele nosečniške fotografije, ob tem pa zapisala: ''V ponedeljek ob 8:13 sva na svet pozdravila najino hčerko.''

Kasneje je delila še eno črno-belo nosečniško fotografijo, na kateri pozira na okenski polici in se drži za nosečniški trebušček. Ob tem je razkrila, da je bila fotografija posneta dva tedna, preden se je rodila njuna hčerka.

Emmy in Sam sta nosečnost ohranila zase vse do poroda, čeprav so se v zadnjih tednih začele pojavljati vse glasnejše govorice, da bosta kmalu zibala. Zaljubljenca so nazadnje skupaj ujeli v javnosti sredi pandemije avgusta lani, ko sta si privoščila zajtrk v eni od restavracij, pri tem pa nosila zaščitno masko in vizir.

34-letma Emmy Rossum, zvezdnica priljubljene komične serije Brez sramu (Shameless), in devet let starejši filmski producent Sam Esmail sta se do oltarja sprehodila maja 2017, v razmerje pa sta se spustila leta 2013, potem ko je bila na avdiciji izbrana, da bo zaigrala v njegovem filmu Comet.

Med zvezdniki, ki so se letos razveselili naraščaja, so tudi Emma Stone,Naomi Campbell in Ellie Goulding.