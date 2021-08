Igralka Evan Rachel Wood na koncertu Marilynu Mansonu namenila sredinca

Igralka Evan Rachel Wood je dala jasno vedeti, kaj si misli o tem, da je Kanye West v sklopu promocije svojega albuma na oder povabil Marilyna Mansona , pevca, ki ga je sama obtožila različnih oblik zlorabe in manipulacije. Na prizorišču Bourbon Room v Hollywoodu je med petjem priredbe You Get What You Give iz leta 1998, zapela jo je skupaj z glasbenim kolegom Zanom Carneyjem , nekaj besed namenila svojemu domnevnemu napadalcu.

Spomnimo, 33-letna igralka se je januarja opogumila in več kot deset let po končani zvezi z glasbenikom Marilynom Mansonom spregovorila o nasilju, ki se je dogajalo med njuno triletno zvezo. Povedala je, da ji je 'opral možgane' in jo zmanipuliral ter da ima dovolj življenja v strahu, zato se je odločila deliti svojo zgodbo. "Ime človeka, ki me je zlorabljal, je Brian Warner, svetu znan pod imenom Marilyn Manson. Zapeljevati me je pričel, ko sem bila še najstnica in me grozljivo zlorabljal leta in leta. Opral mi je možgane in me zmanipuliral, da sem se popolnoma podredila. Dovolj mi je življenja v strahu pred maščevanjem, obrekovanjem in izsiljevanjem," je zapisala na svojem Instagramovem profilu. Dodala je, da želi izpostaviti tega nevarnega človeka in pozvati zabavno industrijo, naj ga preneha podpirati, preden uniči še kakšno od življenj: "Podpiram vse od številnih žrtev, ki več ne bodo živele v tišini." Po njeni objavi so se oglasile še druge ženske, ki so prav tako spregovorile o obtožbah na račun Mansona, navajale pa so spolne napade, psihološko zlorabo ter druge oblike nasilja, prisile in ustrahovanja.