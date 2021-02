Igralka Evan Rachel Wood s hudimi obtožbami nad Marilyna Mansona

Woodova je bila z Mansonom v razmerju, ko je bila stara 18 let. Takrat 36-letni pevec naj bi igralko, ki je bila v preteklosti nominirana za nagrado zlati globus, zapeljal in jo kasneje zlorabljal ter jo prisilil v to, da se mu popolnoma podredi. Sedaj se je odločila, da ne bo več živela v strahu pred izsiljevanjem in maščevanjem, zato je na družbenem omrežju delila iskren zapis.

Evan Rachel Wood je spregovorila o zlorabi, ki jo doživljala v letih, ko je bila v zvezi s pevcemMarilynom Mansonom. Igralka je na svojem Instagramovem profilu delila zapis, ki je presenetil mnoge. V njem je glasbenika izpostavila s polnim imenom in priimkom in navedla nekaj podrobnosti.

icon-expand Evan Rachel Wood se je odločila, da o zlorabah ne bo več molčala. FOTO: Profimedia

"Ime človeka, ki me je zlorabljal, je Brian Warner, svetu znan pod imenom Marilyn Manson," je v uvodu svoje izpovedi zapisala Woodova in nato nadaljevala:"Zapeljevati me je pričel, ko sem bila še najstnica in me grozljivo zlorabljal leta in leta. Opral mi je možgane in me zmanipuliral, da sem se popolnoma podredila. Dovolj mi je življenja v strahu pred maščevanjem, obrekovanjem in izsiljevanjem."

Dodala je, da želi izpostaviti tega nevarnega človeka in pozvati zabavno industrijo, naj ga preneha podpirati, preden uniči se kakšno od življenj:"Podpiram vse od številnih žrtev, ki več ne bodo živele v tišini."Po igralkini objavi so se oglasile še vsaj štiri druge ženske, ki so prav tako spregovorile o obtožbah na račun Mansona, navajale pa so spolne napade, psihološko zlorabo ter druge oblike nasilja, prisile in ustrahovanja.

icon-expand Par je bil skupaj med letoma 2007 in 2010. FOTO: Profimedia

Marilyn Manson in Evan Rachel Wood sta svoje razmerje pričela leta 2007, ko je bilo njej samo 18 let, medtem ko je bil pevec star 36. Zaročila sta se januarja 2010, vendar čez sedem mesecev prekinila razmerje. Leta 2009 je kontroverzni glasbenik za eno od ameriških revij priznal: "Vsak dan fantaziram, da Woodovi s kladivom razbijem lobanjo."Ko se je ta citat pred kratkim znova ponovil v enem od člankov, so Mansonovi predstavniki vskočili in zatrdili, da"se je zgolj obnašal teatralno, medtem ko je promoviral nov album."Prav tako so zanikali obtožbe 33-letne igralke.

icon-expand Kontroverzni glasbenik je že večkrat šokiral s svojimi izjavami. FOTO: Profimedia