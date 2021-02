Igralka Evan Rachel Wood z novimi obtožbami nad Marilyna Mansona

Poročali smo že o tem, da je igralka Evan Rachel Wood na svojem Instagramu delila zapis, ki je presenetil mnoge. V njem je Marilyna Mansona izpostavila s polnim imenom in priimkom ter navedla nekaj podrobnosti o njegovem vedenju med njunim razmerjem leta 2007. Po igralkini objavi so se oglasile še vsaj štiri druge ženske, ki so prav tako spregovorile o obtožbah na račun Mansona, navajale pa so spolne napade, psihološko zlorabo ter druge oblike nasilja, prisile in ustrahovanja. Zdaj je zvezdnica dopolnila svoje obtožbe, večkrat naj bi se spotaknil ob vero njene mame, ki je bila judinja, v takšnem duhu pa naj bi vzgajala tudi hčer. "Nad mojo stran postelje je risal svastike, ko je bil jezen name. Moja mati se je v tistem času tudi spreobrnila. To je bolje, je govoril."

Večkrat naj bi tudi uporabljal rasne opazke. "Vedno znova sem lahko slišala besedo, ki zmerja temnopolte. Od vseh okoli njega se je pričakovalo, da se bodo temu smejali in se mu pridružili. Če ga nisi podprl (bog ne daj), vas je izpostavil in zlorabljal. V življenju me ni bilo tako strah kot takrat." Delila je tudi nekaj fotografij tetovaž, ki jih v času nujnega razmerja še ni imel. Tetoviral naj bi si smrtno glavo in na ta način znova podprl nacizem. "Teh tetovaž ni imel, ko sva postala partnerja."

Po obtožbah, ki so se zvrstile v zadnjih dneh, je glasbenika že zapustila založba Loma Vista Recordings, zdaj pa naj bi ga zapustil tudi menedžer Tony Ciulla, s katerim sodelujeta že od leta 1996.

Po obtožbah se je na svojih družbenih omrežjih oglasil Marilyn, ki je delil kratek zapis, s katerim zanika obtožbe. "Očitno je, da sta moja umetnost in moje življenje že dolgo časa magnet kontroverznosti, a te zadnje obtožbe o meni so grozovito izkrivljanje resnice. Moja intimna razmerja so bila vedno sporazumna in s partnerji podobnih misli. Ne glede na to, kako in zakaj so se nekatere odločile napačno predstaviti našo preteklost, je to moja resnica."V bran mu je stopila tudi plesalka in modna oblikovalka Dita Von Teese, s katero je bil poročen med letoma 2005 in 2006, ki je dejala, da v njunem zakonu ni bilo nasilja.

Sodelovanje z zvezdnikom je komentirala tudi Sharon Osbourne, ki so jo h komentarju izzvali oboževalci. Poslovno sodelujeta namreč že vrsto let, z njenim možem Ozzyjem Osbournompa sta celo načrtovala skupno turnejo v letu 2020, ki je bila odpovedana zaradi pandemije covida-19. "Čeprav glasbenika poznam že 25 let, ne vem, kaj se dogaja v njegovi spalnici. Nekaj se imenuje poslovni odnos in to imam z Marilynom že vrsto let. Ne vem ničesar o njegovih spolnih nagnjenjih in načinu, kako ravna z ženskami. Vem, kako ravna s starejšo žensko, kot sem jaz. In vedno je bil spoštljiv," je povedala Sharon.