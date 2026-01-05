Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe

Evangeline Lilly je v posnetku, ki ga je delila na družbenem omrežju, razkrila, da je maja na plaži omedlela in ob tem z glavo udarila v skalo. Po padcu je utrpela pretres možganov, prav zaradi poškodbe pa njeni možgani še vedno ne delujejo, kot bi morali. Kot je povedala svojim sledilcem, so zadnje preiskave pokazale, da skoraj vsako področje njenih možganov deluje z omejenimi zmožnostmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Imam možganske poškodbe zaradi padca in možne druge posledice. Zdaj je moja naloga, da skupaj z zdravniki ugotovimo, kako naj to s trdim delom odpravimo, česar se ne veselim, saj imam že zdaj občutek, da vedno trdo delam. A tudi to je v redu. Moje zmanjšane kognitivne zmožnosti so mi, odkar sem si razbila obraz, pomagale, da sem se upočasnila in imela bolj umirjen konec leta 2025," je dejala na posnetku. V pripisu je 45-letnica dodala, da je vesela, da njene težave niso znak menopavze, hkrati pa je ne tolaži dejstvo, da je pred njo težka bitka, s katero bo skušala odpraviti kognitivne težave. Med komentarji se je oglasila njena soigralka iz Marvelove franšize, Michelle Pfeiffer, ki je zapisala: "Si bojevnica. Nič, niti to, te ne bo premagalo."

Evangeline Lilly je po padcu delila fotografije okrvavljenega obraza. FOTO: Profimedia