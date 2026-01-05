Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe

Evangeline Lilly je v posnetku, ki ga je delila na družbenem omrežju, razkrila, da je maja na plaži omedlela in ob tem z glavo udarila v skalo. Po padcu je utrpela pretres možganov, prav zaradi poškodbe pa njeni možgani še vedno ne delujejo, kot bi morali. Kot je povedala svojim sledilcem, so zadnje preiskave pokazale, da skoraj vsako področje njenih možganov deluje z omejenimi zmožnostmi.
"Imam možganske poškodbe zaradi padca in možne druge posledice. Zdaj je moja naloga, da skupaj z zdravniki ugotovimo, kako naj to s trdim delom odpravimo, česar se ne veselim, saj imam že zdaj občutek, da vedno trdo delam. A tudi to je v redu. Moje zmanjšane kognitivne zmožnosti so mi, odkar sem si razbila obraz, pomagale, da sem se upočasnila in imela bolj umirjen konec leta 2025," je dejala na posnetku.
V pripisu je 45-letnica dodala, da je vesela, da njene težave niso znak menopavze, hkrati pa je ne tolaži dejstvo, da je pred njo težka bitka, s katero bo skušala odpraviti kognitivne težave. Med komentarji se je oglasila njena soigralka iz Marvelove franšize, Michelle Pfeiffer, ki je zapisala: "Si bojevnica. Nič, niti to, te ne bo premagalo."
Po nesreči je Lilly na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih je pokazala okrvavljen obraz in opisala dogajanje: "Potegnila sem obraz s peska in globoko vdihnila. Moj nos in usta so polni krvi. Moj partner pravi, da ko sem omedlela, sem bila videti, kot bi umrla. Zelo se je ustrašil. Oči so se mi zameglile in življenje je zapustilo moje telo."
Razkrila je, da je že kot otrok pogosto omedlevala, zdravniki pa so to pripisovali hipoglikemiji, kar so pozneje izločili kot možno diagnozo. Kljub poškodbi pa je izrazila hvaležnost, da se ji je pripetil neljubi dogodek, za katerega je bila prepričana, da jo je duša opozorila, da njeno telo potrebuje počitek.
Zvezdnica je sicer nazadnje nastopila v filmu Ant-Man in Osa: Kvantomanija leta 2023, kot je povedala junija v intervjuju za Variety, pa aktivno ne išče novih projektov, čas pa raje posveča dobrodelnemu delu in pisanju.
