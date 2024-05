Igralka Faye Dunaway je spregovorila o svoji diagnozi z bipolarno motnjo

Zvezdnica filma Bonnie in Clyde, Faye Dunaway je spregovorila o diagnozi bipolarne motnje v novem HBO-jevem dokumentarcu o njenem življenju Faye . "Delala sem s skupino zdravnikov, ki so analizirali moje vedenje in mi dali recepte za tablete, za katere so menili, da bi bile zame dobre. In to je pomagalo," pravi 83-letnica. "Zato sem bolj tiho. Toda ljudje vejo, da so bili v moji karieri težki časi." Zvezdničino vedenje je bilo v Hollywoodu legendarno, prav tako pa je dobila sloves težavne osebe. "Ne mislim se opravičevati zaradi tega, še vedno sem odgovorna za svoja dejanja," nadaljuje v dokumentarnem filmu. "Toda razumem, da je to razlog zanje. To je nekaj, česar se morate zavedati, poskušati morate narediti pravo stvar, da poskrbite za to."

Film, ki ga je režiral Laurent Bouzereau, vsebuje tudi intervjuje z zvezdami, vključno s Sharon Stone in Mickeyjem Rourkejem, ter režiserjem Jamesom Grayem. Film zajema otroštvo hollywoodske ikone do njene kariere, v kateri je igrala v priznanih uspešnicah, kot sta Chinatown in Network ter v kultni klasiki Mommie Dearest.

Njen sin Liam Dunaway O'Neill se v njem prav tako pokaže in pravi: "Če je ne bi tako zelo bolelo, bi bila tako dobra? Dobro moraš vzeti s slabim, takšno je pač življenje." O svoji materi pravi, da je "začela kot normalna oseba, ki je želela biti slavna, in končala kot slavna oseba, ki je želela biti normalna." Igralka je o svojem zdravju še dodala: "Hvala bogu, da obstajajo zdravila in obstajajo študije in obstajajo zdravniki, ki se ukvarjajo s tem in jaz sem lahko to izkoristila. Zdravila so ključnega pomena in brez njih padeš nazaj v to, kar je psihološko in biološko."