Igralka filma Hitri in drzni se je po letu dni že zaročila z novim izbrancem

Naj omenimo, da je novica, da se je 41-letnica ločila od filmskega producenta Andrewa Forma , prišla v javnost 6. junija lani, mesec dni kasneje pa so 41-letno igralko fotografi ujeli, kako se v Los Angelesu poljublja z Masonom. Jordana, ki je bila z Andrewom poročena 13 let, ima z nekdanjim možem dva sinova, 8-letnega Juliana in 5-letnega Rowana .

Junija je zvezdnica franšize Hitri in drzni za Glamour napisala esej, v katerem je odkrito spregovorila o zakonu in o tem, kako je našla novo ljubezen. "Krivda za to, da moj zakon ni bil uspešen, ni v večji meri na mojem nekdanjem možu. On obožuje delo. Rad je na snemanju, na lokacijah snemanja. To sem vedela od svojega 27. do 32. leta, vendar je to postala težava, ko so otroci postajali starejši. Želela sem partnerja," je bila iskrena in v nadaljevanju zapisala: "Tako da sva se na začetku pandemije z Andrewom odločila, da se ločiva. Kombinacija vzrokov, denimo da sva bila več let večji del leta narazen in da sva se čustveno oddaljila, je terjala svoj davek.

Jordana je spregovorila tudi o tem, kako je pred štirimi leti spoznala Masona med kosilom s skupnimi prijatelji, ki se ga je udeležil tudi njen takratni mož Andrew. Že takrat je Mason pritegnil njeno pozornost, saj je bil po njenih besedah srčkan in očarljiv, kmalu zatem mu je začela slediti na Instagramu, on pa njej. Nekaj dni po tem, ko se je ločila od bivšega moža, je odletela v San Francisco na obisk k Masonu. In potem sta začela pisati svojo ljubezensko zgodbo.